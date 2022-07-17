Türkiye Gazetesi

TEM otoyolunda arıza yapınca emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet çarptı. Kazada savrularak yola düşen motosikletli hayatını kaybederken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Feci kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen sürücü, hararet yapan otomobili emniyet şeridinde durdurarak beklemeye başladı. Bu sırada Bekir Can Bozkurt motosikletle emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, olayı gören civardaki vatandaşlar durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise motosiklet sürücüsü Bekir Can Bozkurt’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonucu yoğun trafik oluşurken olay yerinde vefat eden Bozkurt, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Şehitlik önünde korkunç kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 3'ü ağır 5 yaralı İstanbul Eyüpsultan'da arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen araca motosiklet arkadan çarptı. Otomobile ok gibi saplanan motosiklet, çekici ile zor da olsa otomobilden ayrıldı. Kazada otomobilin arkasında oturan 2 çocuk ve motosiklet sürücüsü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.