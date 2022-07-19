Türkiye Gazetesi

Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde dün saat 22.10 sıralarında otluk alanda yangın meydana geldi. İddiaya göre izmaritten çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin büyümesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve TOMA aracı bölgeye sevk edildi.

YANAN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının verdiği hasar ise gün ağardığında ortaya çıktı. Dron pilotu Rasim Özkan, yanan alanı havadan görüntüledi.

Çeşme'de korkutan yangın: Alevler evlere doğru ilerliyor Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor. Korkutan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.