Türkiye Gazetesi

Simav-Balıkesir karayolu Ahmetli köyü mevkiinde, Balıkesir istikametine seyir halinde bulunan, M.A. (63) isimli sürücünün kullandığı traktör; aynı istikamette seyreden, R.G.'nin (73) kullandığı otomobil ile Y.Ö.'nün (33) kullandığı bir diğer arabaya çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi canından oldu, 8 kişi de yaralandı.



Kazada, traktör sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken; traktörde yolcu olarak bulunan K.A. (54) ile 43 ET 420 plakalı aracın sürücüsü R.G., aynı araçta yolcu olarak bulunan A.G. (63), A.T. (73), M.T. (81) isimli şahıslar ve ayrıca 43 UN 720 plakalı araç sürücüsü Y.Ö. (33) ve araçta yolcu olarak bulunan O.Ö. (54), Ş.Ö. (31), Ö.T.Ö. (4) isimli kişiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Simav Devlet Hastanesi ile Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolculardan A.G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Simav Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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