Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu.

GÖL KURUDU, İŞGAL BAŞLADI

Gölün kurumasıyla balıkçılık tamamen biterken, bu durumu fırsata çeviren bazı çiftçiler DSİ ve Milli Emlak’a ait havzayı tarımsal anlamda işgale başladı.

Bölgede gölün kuruduğu alanlarda izinsiz tarım faaliyetleri yapılırken, bazı bölgelerde de kaçak olarak havyan ağılları inşa edildi. Bölgedeki kaçak yapılaşma ve izinsiz tarım faaliyetlerinin önüne geçmek için düğmeye basan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yapılaşma ve tarımsal faaliyetleri sonlandırdı.

DEVLETE AİT ARAZİYİ SAHİPLENMEYE ÇALIŞIP KAVGAYA TUTUŞTULAR

Buna rağmen kaçak olarak Gölmarmara Gölü'nü sahiplenmeye çalışan bazı çiftçiler arasında büyük kavgalar yaşanmaya başladı. Bugüne kadar yaşanan kavgalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaylarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu.

KOMANDOLAR KORUYOR

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için gölde devriye faaliyetlerini sıklaştırdı. En son dün Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü unsurlarınca devriye faaliyeti gerçekleştirildi. İzinsiz tarım yapanlar hakkında tutanak tutularak, gerekli idari yaptırımın uygulanması amacıyla Salihli Kaymakamlığı, Gölmarmara Kaymakamlığı, DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine yazı gönderildi.

Marmara Gölü kurudu, fırsatçılar harekete geçti: Kaçak yapılar tek tek yıkılıyor Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan ve aynı zamanda göçmen kuşların da konaklama yeri olan Marmara Gölü kurudu. Kuruma sonrası havzada tarımsal işgaller başlarken, aynı zamanda bazı vatandaşların bölgeye hayvan ağılları inşa etmesi üzerine DSİ ve Milli Emlak, kaçak yapılaşmaya son vermek için harekete geçti.

Marmara Gölü Mars'a döndü! Tamamen kurudu Manisa'daki 20 bin kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Kuruyan gölün yerini kurak topraklar alırken, görünütler Mars'ı anımsattı.

Marmara Gölü kuruyor: 10 santimetre su kaldı Manisa'da bulunan ve neredeyse kuruma noktasına gelen Marmara Gölü'nde sular hızlı buharlaşma ve kaçak sulama sebebi ile neredeyse tamamen çekildi. Eskiden sazan balığı bile avlanan gölde bu yaz küçük bir alanda 10 santimetre su kaldığı gözlemlendi.