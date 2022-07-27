Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 12 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Dikili açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen ile hareketli lastik bottaki 22 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Foça açıklarında ise, bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Ağrı'da yakalanan 273 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 düzensiz göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.

Düzensiz göçmenlerle 4 koldan mücadele Sorunun kaynağı ülkelerle temas kurulacak. 11 koordinatör vali görevlendirildi. Van’a polis takviyesi yapıldı. Sınır duvarı aktif kullanımda.

Yunanistan'ın 2 yılda geri ittiği düzensiz göçmen sayısı belli oldu Yunanistan tarafından Ege denizi üzerinden son 2 yılda 41 bin 523 düzensiz göçmen geri itildi. Bu durum acımasızlığı raporlarla gözler önüne serdi.