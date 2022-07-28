Türkiye Gazetesi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi.

1550 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

İş yerlerinde yapılan aramalarda bin 550 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet santrifüj ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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