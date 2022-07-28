Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşlarla ilgili Bolu Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "39 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan adli süreç devam etmektedir" denildi.

Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki 6 evden kurban eti numunesi alındı Bolu’da sudan zehirlenme şüphesiyle 141 kişi hastanelik olmuş bir kişi hayatını kaybetmişti. Yuva köyünde su boruları yenilenirken Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldüğü bildirildi.

Bolu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği içme suyu nedeniyle zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi. 53 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Su kaynaklı zehirlenmeden dolayı bir kişi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Bolu'daki zehirlenme olayıyla ilgili 1 kişi hayatını kaybetti Bolu’da, ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen 49 yaşındaki Eyüp Ertem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

98 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı Bolu'da içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konuldu.