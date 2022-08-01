Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı, Ağustos ayının ilk gününde yurt genelinde hava nasıl olacak belli oldu. Son günlerde yurt genelinde hissedilen yüksek sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek, Kuzey kesimlerde ise sağanak bekleniyor. Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika açıklaması...

1 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

1 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

PROF. DR. ŞEN UYARDI: MARMARA VE KARADENİZ'E DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günün hava durumuna dair değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Şen, "Bugünden itibaren kuzey kesimlerde bulutlanma artacak, Marmara’nın doğusu ile Karadeniz kıyı ve iç kesimlerde yağmur var. Rüzgar Ege'de kuzeybatıdan kuvvetli esecek. Sıcaklıklar Marmara'da ve Ege'de ortalama, Akdeniz'de ortalamanın 1-2 derece altında. İstanbul 31, Antalya 30, İzmir 34, Ankara 32 derece" ifadelerini kullandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Meteoroloji yeni raporu paylaştı: Güney ve doğu kavruluyor, kuzeyde sağanak var Yurt genelinde eyyam-ı bahur sıcakları hissedilirken, yeni hafta için hava durumu tahminleri belli oldu. Hava sıcaklığı güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte bazı illerin hava durumu…