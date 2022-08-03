Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde ormanda hayvanlarını otlatmaya giden çiftçiden haber alamayan yakınları aramak üzere ormanlık alana gitti. İyi bir haber alma umuduyla talihsiz adamı arayan aile, çiftçinin cansız bedenini buldu.

ORMANLIK ALANDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karacaören köyü Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Kaya, hayvanları otlatmak için ormanlık alana götürdü. Kaya’nın ailesi, kendisinden haber alamayınca aramaya çıktı. Yakınları tarafından ormanlık alanda Kaya hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Kaya’nın cenazesi, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden cenazesi alınan Kaya, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Kaya’nın yapılan incelemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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