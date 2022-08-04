Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta bahçe sulama meselesi nedeniyle komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Söz konusu tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönülmesi sonrası 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Merkeze bağlı Sağlık köyünde meydana gelen olayda, Seyit Karaköse (66) karşı komşuları İsmail Polat (65) ve eşi Ayşe Polat (62) ile köy çeşmesinden bahçe sulama meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Seyit Karaköse evinde bulunan av tüfeğini alarak önce Ayşe Polat'a ardından eşi İsmail Polat’a ateş etti. Ayşe Polat olay yerinde yaşamını yitirirken İsmail Polat ise yaralandı.

Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan zanlı Sadettin Karaköse, Yerköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Ayşe Polat'ın cenazesi ise otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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