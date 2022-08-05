Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmek istenen binlerce uyuşturucu hap Bağcılar'da yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasının Bağcılar şubesinden BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye uyuşturucu hap gönderileceği istihbaratına ulaştı.

Elde edilen istihbaratı hemen değerlendiren narkotik polisi, söz konusu kargo şubesine dün saat 17.20 sıralarında operasyon düzenledi. Uyuşturucuya duyarlı hassas burunlu “Bozo” adlı dedektör köpekle yapılan baskında kargo deposu didik didik arandı.

EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİNİN İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Aramalarda, dedektör köpek naylona sarılı bir makine paketine tepki verdi. Köpeğin verdiği tepki üzerine paket incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde ekmek dilimleme makinesi içerisine zulalanmış 75 bin captagon hap ele geçirildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Uyuşturucu haplara el konulurken, polis gönderiyi yapan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Kargo şubesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.

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