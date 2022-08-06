Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI

tacihan.yongaci@tg.com.tr

Çok masraf etmeden ev dekorasyonunda bazı değişiklikler yapmanın pratik yolları mevcut. Bunların en başında ise ahşap mobilyaların yenilenmesi, yeni bir forma sokulması ya da boyanması gibi aktiviteler geliyor. Ahşap mobilyanın kullanım durumuna göre, ahşap boyası ile yalnızca stil ya da tarza uygun bir renge boyayarak yenilemek mümkün. Kullanım ihtiyaçlarına göre ahşap mobilyalarınızı zımparalayabilir, eğer renklendirmek istiyorsanız boyayabilir ya da yalnızca zımparadan sonra cilalayabilirsiniz.

FARKINIZI ORTAYA KOYUN

Cilalama aşamalarında farklı renk tonları kazandıran cila ürünleri de bulunuyor. Burada ihtiyacınız olan ev dekorasyonu ile uyumlu ya da çarpıcı bir etki oluşturacak ahşap boyası ve renk tonlarına karar vermek... Ahşap mobilya ürünlerinin miktarı, ebadı ve ağacın türüne göre yapılacak işlemler için bir gün ya da hafta sonunda boş kalan saatlerinizi ayırmanız yeterli olacaktır. Hem keyifli vakit geçirmek hem de eski mobilyalarınızı yenileyerek evinizi baştan düzenleyebilirsiniz. Mobilyalarınızı yenileyerek elden geçirirken evinize orijinal bir mobilya tasarlamış ve aynı zamanda dekorasyonda farkınızı ortaya koymuş olursunuz.



Dekoratif şık ürünlerle bayramlık evler Bayramda sevdiklerinizi şık ve dekoratif hediyeler ile mutlu edebilirsiniz. Bir tablo, şık bir lamba veya renkli kırlent takımı evlerin havasını değiştirecektir.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.