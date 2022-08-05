Türkiye Gazetesi

A101'in yeni yayınlanan kataloğunda yer alan yat satışı duyanları hayrete düşürdü. Bugüne kadar Televizyondan, beyaz eşyaya kadar birçok ürünün uygun fiyatlı yer aldığı zincir marketlerde lüks bir ürün satışını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, A101'in 30 Haziran tarihli kataloğunda yat satışı yapacağını duyurması üzerine vatandaşlar A101 yat satışı! A101 yat satışı ne zaman? A101 yat ne kadar? hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte A101 yat satışına dair detaylar...

A101 YAT SATIŞI HANGİ GÜN?

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Katalokta en dikkat çeken ürün, 79.999 TL'den satışa çıkan Marin Boat markalı Samba Deluxe kamaralı fiber tekne oldu. Söz konusu teknenin 11 Ağustos'ta A101 marketlerinde satışta olacağını duyan vatandaşlar heyecanla söz konusu günü kollamaya başladı.

Üç büyük zincir markete kötü haber! Fahiş fiyatların cezasını ödeyecekler Rekabet kurumu fahiş fiyatla mücadele kapsamında başta zincir marketler olmak üzere tüm marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Geçen sene rekabet soruşturması kapsamında zincir marketlere 2.7 milyar liralık cezaya kesen Rekabet Kurumu’na, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile dava açıldı. Yüklü miktarda ceza kesilen zincir marketlerin açtığı dava reddedildi.

Zincir marketlerin reklamlarına ceza yağdı Enflasyonla mücadele sürerken, marketlerin indirim oyunlarına da göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında vatandaşı aldatmaya yönelik reklam ve indirim oyunlarından dolayı üç ayrı zincir marketi affetmedi.

Rekabet Kurumu açıkladı: Sebze ve meyve için zincir market önerisi Rekabet Kurumu, "Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu"nu tamamladı. Yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin hazırlanan raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi.

Zincir marketlerin yanıltıcı reklam oyunu ortaya çıktı! 5 litre yağı 50 lira diyerek vatandaşları yanılttılar Zincir marketlerin gıda fiyatlarındaki oyunu bitmek bilmiyor. Bir zincir marketin 5 litrelik yağın 50 liraya alınabileceği şeklinde duyuru yapması vatandaşları harekete geçirdi. Markete giden vatandaşlar ise o fiyattan ürün bulamayınca büyük hayal kırıklığına uğradı. Olayın ardından harekete geçen Reklam Kurulu, marketin bilerek böyle bir reklam verdiğini tespit ederek ceza kesti.