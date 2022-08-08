Türkiye Gazetesi

Evli ve 3 çocuk annesi kadının serada kullandığı traktör sonu oldu. Kaza, dün ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte, kendi bahçelerinde serada çalışan Nalin Uçkun (23), kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle bahçedeki sera demirlerine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evli ve 3 çocuk annesi genç kadının cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Genç kadının ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Acı haber: Manevra yapan traktörün altında ezildi Denizli’de bir sürücü 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep oldu. Sulama sistemi için tarlaya hortum dizen genç kız, geri manevra yapan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü, 8 saat sonra bulunarak tutuklandı.

Kahreden ölüm: Traktörden düştü, sıkışarak hayatını kaybetti Denizli’de bayram günü acı bir olay yaşandı. Tarlasına çalışmak için giden yaşlı adam, traktörden düşmesi sonucu makine arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Kütahya'da traktör faciası: 2 ölü, 2 yaralı Kütahya'da meydana gelen korkunç kaza, bir ailenin parçalanmasına neden oldu. Oğlu, gelini ve torunuyla beraber araziye giden 75 yaşındaki R.T.nin kullandığı traktör, freni boşalınca devrildi. Feci kazada yaşlı adamın gelini ve torunu hayatını kaybetti.