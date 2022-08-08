Türkiye Gazetesi

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan vatandaşlarda Kurban Bayramı’nda başlayan kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle 141 kişi hastanelik olmuştu. Zehirlenme olaylarının tespit edilmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri köylülerin kullandığı şebeke suyu ve evlerde bulunan etlerden numune almıştı. Bu arada hastalardan biri hayatını kaybederken çoğunluğu taburcu olmuştu.

İKİ GENÇ ENTÜBE EDİLDİ

Köyün içme suyunu karşılayan şebekede yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından haftanın belirli günlerinde evlere yeniden su verilmeye başladı. Bununla birlikte vaka sayılarının iki haftadır açıklanmadığı köyde, belirtiler de yeniden görüldü. Yoğun bakımda tedavieri süren 15 ve 17 yaşlarındaki iki gencin entübe edilmesiyle birlikte Yuvalıları yeniden korku sardı.

25 GÜN SONRA VAKALAR YENİDEN BAŞLADI

Kardeşi hastanede yatan Cansu A'da mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri belirdi. Ailesinin hastaneye götürdüğü Cansu A., yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için hastaneye yatırıldı.

"NEDEN KORUNACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

İki yeğeni de zehirlenen İsmail A. "Hastanede ben de 5 gün yattım. Kardeşimin çocuğu 25 gündür Ankara'da tedavi görüyor. Dün ablası da rahatsızlandı. 25 gün sonra yeniden bir hasta olması bizi endişelendiriyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Biz neden korunacağız? Herkeste bir tedirginlik ve belirsizlik var. Ben başka bir çocuğu duyunca tedirgin oldum. Dün kardeşimin çocuğu gitti. Yarın eşimin gitmeyeceğinin garantisi yok. Suyu kullanmadan giden var. Komşumuzun çocuğu entübe olmuş. Ben kendi çocuğumun iyi olduğuna sevinemiyorum” dedi.

"SADECE DİŞLERİNİ FIRÇALAMIŞ"

İsmail A "Yeğenim evde duş almış. O birinci katta, ben üçüncü katta oturuyorum. Dişlerimi fırçaladım ama yutmadım diyor. İçmek için zaten şebeke suyunu kullanmıyoruz. Hastaneye gitti, tedbir amaçlı yatırdılar. Eğer kan değerlerinde yükselme olursa Ankara’ya gönderecekler” diye konuştu.

Bolu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği içme suyu nedeniyle zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi. 53 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Su kaynaklı zehirlenmeden dolayı bir kişi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki 6 evden kurban eti numunesi alındı Bolu’da sudan zehirlenme şüphesiyle 141 kişi hastanelik olmuş bir kişi hayatını kaybetmişti. Yuva köyünde su boruları yenilenirken Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etlerinden numuneler alınarak laboratuvara götürüldüğü bildirildi.