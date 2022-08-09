Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE HAREKET EDECEK

Yağışların; Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

9 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı bulutlu 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Meteoroloji uyardı: 2 bölge, 16 ilde sağanak alarmı (8 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan uyarıda; bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öğrenilirken, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile 16 ilde sağanak yağış beklendiği öğrenildi.

Meteoroloji Marmara Denizi için saat verdi: Kuvvetli geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji saat verdi, 9 kenti 'sarı kod' ile uyardı! Kuvvetli geliyor (7 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 7 Ağustos 2022 hava durumunu açıkladı, sağanak beklenen iller belli oldu. Yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar sürecek, özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Karadeniz'de sağanak görülecek. Öte yandan Meteoroloji, 9 kent için sarı kodlu uyarı verdi, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İşte günün hava durumuna dair tahminler...