Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık mevkiinde bulunan plastik fabrikasında yangın meydana geldi. Durumu fark eden işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

Kuşadası’nda korkutan yangın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Damlacık mevkiindeki 12 dönümlük zeytinlikte yangın çıktı. Araziye atılan cam şişelerin mercek etkisi yapması sonucu çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Sanayi sitesinde yangın: Alevlerin arasında kalan itfaiye eri yüksekten düştü Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde bit oto tamirhanede yangın çıktı. Alevlerin arasında kalarak yüksekten düşen itfaiye eri yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Manisa'da orman yangını: 12 saat sonra kontrol altına alındı Manisa’nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.