Türkiye Gazetesi

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesinde bulunan bir boya fabrikasında başladı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına Konya İtfaiyesi ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir aldı. Fabrikanın olduğu caddeye bağlanan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.