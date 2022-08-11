Türkiye Gazetesi

29 Temmuz günü meydana gelen olayda, Deniz Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan’ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ezgi Özarslan’ın başına ateş edip kaçtı.

6 GÜN SONRA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ezgi Özarslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının olaydan 6 gün sonra ise beyin ölümü gerçekleşirken, bugün ise hayatla bağının tamamen kesildiği öğrenildi.

ORGANLARI DA YAŞAYAMAYACAK

Öte yandan Ezgi Özarslan’ın ailesi, genç kadının organlarını bağışlama kararı almış ancak Özarslan'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı da ortaya çıktı. Özarslan'ın ölümüne sebep olan cinayet zanlısı Deniz Ö.'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

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