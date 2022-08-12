Türkiye Gazetesi

12 gündür aranan 68 yaşındaki 4 çocuk babasından acı haber geldi. Erzincan’da ikamet eden ve 12 gündür kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki Adnan Turan’ın hayatından endişe eden ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Arama çalışmaları ve teknik takip sonucu yapılan incelemelerde olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şüpheli Trabzon’da yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

CESEDİ YAKILMIŞ

Kayıp olarak aran Adnan Turan’ın da cesedi bugün Sadak Barajı civarında bulundu. Turan’ın ilk bilgiler göre darp edildikten sonra öldürüldüğü ve cesedinin yakılarak baraj civarına bırakıldığı tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından ceset otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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