Türkiye Gazetesi

Yangın, kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

YANFIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri ile havadan yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'dan dünyaya açıldı: Birçok kadına gelir kapısı oluyor Dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'da, incirin ince dilimler halinde kurutulmasıyla elde edilen "incir cipsi" mesaisi başladı. Aydın'da 40 bin hektarlık alanda yılda ortalama 200 bin ton incir yetiştiriliyor. İncirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor, bir kısmı ise taze olarak satışa sunuluyor, buradan ise dünyaya açılıyor. Öte yandan birçok kadın, hazırladıkları ‘incir cipsleri’ni sosyal medya üzerinden satışa sunarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.