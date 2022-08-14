Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde İncivez Mahallesinde ki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre bir marketin yangın alarmının harekete geçmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar düştü.

Hızlıca olay yerine gelen ekipler ellerini aldıkları fener yardımıyla dışarıdan marketi inceleyerek alarmın neden çaldığını anlamaya çalıştı.

Yapılan incelemeden sonuç almayan ekipler, hemen market çalışanlarına haber verdi. Market çalışanlarının kapıyı açmasıyla birlikte yangının alarmının yeni değiştirilen internet kablolarından dolayı çaldığı ortaya çıktı. Alarmın kapatılmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı

Ankara’da dehşet! Magandalar ellerinde satır ve sopalarla market bastı Ankara’da 4 kişi ellerinde satır ve sopalarla market bastı.

Zincir marketten iPhone 13 kampanyası: iPhone 13 en uygun fiyatla satışa çıktı 'iPhone 13 fiyatı ne kadar?', 'En uygun iPhone 13 nereden bulunur?' Bu sorulara cevap arayanların karşısına son günlerde zincir bir market çıkıyor. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan bir zincir markette indirimli fiyattan iPhone 13 satışı başladı. Apple’ın geliştirdiği iPhone 13 serisi akıllı telefonlar geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü. Apple’ın resmi mağazasında 22 bin 499 TL’den satışa sunulan iPhone 13’ün indirimli fiyatı merak konusu oldu.

Zincir marketler lükse de el attı: 80 bin tl'ye yat satılıyor Küçük ev aletlerinden, beyaz eşya ve teknolojiye kadar birçok ürünü piyasa koşullarının altında satışa çıkaran zincir marketlerden beklenmedik bir adım geldi. Öyle ki A101 marketlerinde 80 bin tl'ye yat satılacağı yeni yayınlanan katalokla birlikte ortaya çıktı.