Türkiye Gazetesi

1 ay önce ailesi ile birlikte Londra’dan Elazığ’a tatile gelen 19 yaşındaki Sena Top, dün öğle saatlerinde Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir yüzme havuzundan çıktıktan sonra eve dönmedi.

Kızlarının telefonuna ulaşamayan ve bir süre kendi imkanlarıyla arayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kayıp genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu genç kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.,

Hava almak için evden çıkan genç kayıplara karıştı Adıyaman onun için seferber oldu. Hava almak için evden çıkan ve kayıplara karışan 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

Kayıp hemşireden hala haber yok: 58 gündür kayıp Siirt’te 58 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isteyen hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Genç hemşireden hala haber yok ve arama çalışmaları devam ediyor.