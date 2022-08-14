Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında işçiler arasında duş sırası yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı. Çevik kuvvet ekipleri ise olması muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik aldı.



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