Türkiye Gazetesi

Türkiye, 17 Ağustos 1999'da tarihinin en büyük acılarından birini yaşadı. Saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen bu afette resmî kaynaklara göre 18 bin 373 kişi öldü, 48 bin 901 kişi yaralandı. Olayın üzerinden 23 sene geçti ancak yaşattıklarını unutmak hâlâ mümkün değil...

OĞLU ASTSUBAY OLACAKTI

Emine Cebeci (64), depremde 19 yaşındaki oğlu Serkan Yapıcı'yı kaybetti. Çocuğunun cenazesini ise dört yıl sonra kimsesizler mezarlığında buldu. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Cebeci, şunları aktardı: Oğlum o gün astsubaylığı kazanmıştı. Erkenden yattı. Gece büyük bir gürültüye uyandım. Oğlumun odasına doğru koşmak için kalktım. 10 saniye sonra bina yıkıldı. Bir saat sonra oğlum enkaz altından bana seslendi 'Anne iyiyim, sadece ayağım betonun altında kaldı' dedi. Serkan 14 saat sonra çıkarıldı. Kurtuldu diye sevindim. Dışarıda 'Annemi almadan hastaneye gitmem' diye bağırıyordu. İkna edemediler, saatlerce beni bekledi. Dört saat sonra da ben kurtuldum. Sekiz ay hastanede kaldım, 14 defa ameliyat oldum. Bu süre zarfında oğlumu aradım. Hastaneden çıktım, her yere başvurdum. Yıllar boyunca gelir diye evimin kapısını kapamadım. Enkazdan sağ çıktığı için öldüğünü hiç düşünmedim. Dört sene sonra mezarını buldum. 45 saniye çocuğumu, gençliğimi, bedenimi, her şeyimi aldı. 45 saniye bizim için ömürdü ve hâlâ sürüyor, ölene kadar da devam edecek. Oğlumla arkadaş gibiydik. Ölünce yanına gömüleceğim.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den dikkat çeken 'diri fay' uyarısı Kuşadası Körfezi bu sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ancak uzmanından dikkat çeken bir uyarı geldi. Bu bölgede Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunduğunu aktaran Deprem uzmanı Hasan Sözbilir, “Bu faylar 5,7 ile 6,8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip." dedi.

Depreme ne kadar hazırız? Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 23 yıl geçti. Bu süre zarfında başta kentsel dönüşüm olmak üzere depreme karşı birçok tedbir alındı. 3 milyon konutun dönüşümü sağlandı, ancak İstanbul’da 2000 yılından önce yapılan ve riskli olan 3 milyonun üzerinde konut bulunuyor. Uzmanlar dönüşümün hızlı şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyor.