Türkiye Gazetesi

Yurdun bazı bölgelerinde etkisini devam ettiren sağanak yağışlar hayatı adeta felç etti. Bursa, İstanbul ve çevre illerdeki yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Bu illerden biride Çanakkale oldu. Sağanak yağış adeta felakete dönüştü. Çanakkale'de Yenice İlçesine bağlı Soğucak köyünde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen feci olayda sağanak yağış etkisini sürdürürken 18 yaşındaki Muhammet Duman eve dönmedi.

Ailesi genç çocuk için endişelenince köylüler tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışamaları devam ederken köy Muhtarı Durmuş Çatak, Duman’ın koyunlarını otlattığı orman içi kaplanlar mevkiinde saat 23.00 sularında bir motosiklet gördü.

CANSIZ BEDENİ AĞACIN ALTINDA BULUNDU

Motosiklete yaklaşan muhtar hemen yanında bir meşe ağacının altında Muhammet Duman’ın cansız bedenine ulaştıklarını belirtti. Yıldırım çarpması sebebiyle vefat ettiği düşünülen Duman’ın cansız bedeni incelenmek üzerine Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, araçlar su altında kaldı Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanların yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti. Konuya ilişkin AFAD, su baskını yaşanan konutlarda33 personelle müdahale edildiğini ve teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Eskişehir'i sağanak ve dolu vurdu Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji, AKOM, valilikler... Uyarılar peş peşe! İstanbul ve Ankara'da sağanak alarmı Haftanın ilk günü hava durumuna dair uyarılar hem Meteoroloji'den hem de valiliklerden peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu kentlerde gök gürültülü sağanak beklenirken, iki ilin valiliğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı mesajı yayımlandı. İşte 15 Ağustos 2022 hava durumuna dair detaylar...