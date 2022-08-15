Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde Cemallı Mahallesi'nde Adem Sipahi (40) idaresindeki traktör, bir anda kontrolden çıktı. Ardından araç fındık bahçesine yuvarlandı. Sürücü ile 13 yaşındaki oğlu İbrahim Sipahi, devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil'i arayıp yardım çağırdı. Yapılan ihbar sonrası bölgey itfaiye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, baba oğlu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine kepçe istendi. İş makinesi sayesinde ikili, sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan baba Adem Sipahi hayatını kaybetti. Oğlunun ise tedavisi sürüyor.

Talihsiz adamın feci sonu: Traktörün altında can verdi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde su tankına su doldururken hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. 67 yaşındaki adamın ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu.

Acı haber: Manevra yapan traktörün altında ezildi Denizli’de bir sürücü 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep oldu. Sulama sistemi için tarlaya hortum dizen genç kız, geri manevra yapan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü, 8 saat sonra bulunarak tutuklandı.