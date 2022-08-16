Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükçekmece Ulus Mahallesi, Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal G. idaresindeki çimento yüklü tır, arkadaşlarıyla bisikletle gezen Fatih A'ya (11) çarptı. Bisikletiyle tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Fatih A'yı hastaneye kaldırdı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından tır bölgeden kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı bisikletli genç kız hayatını kaybetti Samsun'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki bisikletli genç kız hayatını kaybederken, ölen kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polisler ve görevliler refüjde arama yaptı.

Bisikletli genci otomobil ezmişti, sürücü yakalandı Arkadaşıyla beraber bisikletle karşıdan karşıya geçen 16 yaşındaki Batuhan Dereli, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Dereli, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, kazadaki otomobil sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü ABD Başkanı 79 yaşındaki Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü.