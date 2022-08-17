Türkiye Gazetesi

Adanalı iş adamı Muharrem Başak (32), geçen Nisan ayında İstanbul’dan 3 milyon 80 bin liraya Land Rover marka sıfır kilometre bir cip satın aldı. Aracı teslim aldıktan 3 gün sonra Başak, bir arkadaşının verdiği iftar yemeğine gitti. Burada bir arkadaşı Başak’a, ‘Bu aracın çamurluğunda oynama var. Sıfır aldığına emin misin?’ dedi. Bunun üzerine ekspere giden Muharrem Başak, eksperde aracının sağ ve sol ön çamurluk vidalarında oynama, motor kaputu vidalarında oynama ve rötuş olduğunu öğrendi. İstanbul’da aracı satın aldığı bayiyi arayan Başak, bayinin Adana şubesine yönlendirildi. Adana şubesinde ise araca eksper yapıldı ve orada da firma ‘Evet, sizin yaptırdığınız eksper raporuyla bu rapor birbirine uyuyor’ diyerek hatalarını kabul etti.

HATAYI KABUL ETTİLER AMA HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR

Firmadan yeni araç talep eden Muharrem Başak’ın bu isteği ise kabul edilmedi. Firma bunun yerine Başak’a, ‘Size yeni bir araç verelim. Yüzde 7 indirim yapalım’ dedi. Başak, bu teklifi kabul etti ancak bir süre sonra indirim oranını firma yüzde 4 olarak güncelledi daha sonra da indirim oranını geri çekti. Konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen Muharrem Başak, “Aracı ekspere götürdüm. Ekspere götürdüğümde de sağ ve sol ön çamurluk vidalarında oynama, motor kaputu vidalarında oynama ve rötuş olduğunu öğrendim. Bunu öğrenip İstanbul’u aradım. Onlarda Adana’ya yönlendirdi ve burada eksper yapıldı. Sonuç bana bildirilmedi, ancak firma hatasını kabul etti” diye konuştu.

ARACI GÖRENLER SATIN ALMAKTAN VAZGEÇİYOR

Aracını yenisiyle değiştirmek istediğini belirten Başak, “Firma yeni araç talebinin mümkün olmadığını belirtti. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Şu anda aracın değeri 4 ile 4 buçuk milyon lira arasında. Sıfır araç alırsam yüzde 7 indirim yapacaklarını söylediler. Sonra bunu iptal ettiler. Araçtaki kusurun fabrika kaynaklı olduğunu belirttiler. Bir yazı verin dedim onu da vermediler. Bana aracınızı ikinci el olarak alalım diyorlar onda da ederinden çok altında fiyat veriyorlar” ifadelerini kullandı. Aracını satmak istediğini ancak gelen kişilerin kusuru gördükten sonra vazgeçtiğini belirten Başak, bir an önce mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi.

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