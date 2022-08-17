Türkiye Gazetesi

Genç öğrencinin acı ölümü ailesini adeta yıktı. Kandıra ilçesindeki Seyrek Plajı'nda meydana gelen olayda Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Talha Köse (22), serinlemek için denize gitti.

Mehmet Talha'nın bir süre sonra hareketsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Talha Köse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Talha Köse'nin cenazesi, bugün İzmit Erenler Mahallesi Tepeüstü Yunus Emre Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kent Mezarlığı'na toprağa verilecek.

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