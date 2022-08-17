Türkiye Gazetesi

Büyük bir indirimle ucuz halı satan bir mağazada izdiham yaşandı ancak bu kısa sürdü. Cumhuriyet Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda bir mağaza ucuz fiyata halı satışı yapacağını duyurdu ve bunu üzerine çok sayıda kişiyi mağazaya akın edince büyük bir izdiham yaşandı.

İzdiham sırasında kavga çıkması üzerine polis ve zabıta ekipleri mağazaya geldi.

MAĞAZA MÜHÜRLENDİ, İZDİHAM KISA SÜRDÜ

Vatandaşlar kucaklarına aldıkları halı ve yorganları almaya çalışırken, zabıta ekipleri ve polisler iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirterek mağazanın mühürlendiğini duyurdu. Yaşanan izdihamda mağazanın içini boşaltan zabıta ve polis ekipleri, dışarıda bekleyen vatandaşları anonsla uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis ekipleri ve zabıta ekipleri, tüm müdahalelere rağmen mağazadan ürün almak isteyen vatandaşları güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

İZDİHAMDA TERLİĞİ İÇERDE KALDI, POLİSE DİL DÖKTÜ

Mağaza kapısındaki “Depoyu su basması nedeniyle tüm ürünler yüzde 70 indirimle zararına satılacaktır” afişleri dikkat çekerken, yaşanan izdihamda terliği mağaza içinde kalan bir vatandaş ise terliğini ve halı almak için dakikalarca zabıta ekiplerini içeri girmek için ikna etmeye çalıştı.

Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatı olmadığı için iş yerinin mühürleneceğini, yasal eksikliklerin tamamlanmasının ardından tekrar açılabileceğini belirtti.

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