Akçaabat ilçesine bağlı Çınarlık Mahallesi'nde Mesut Kuru'nun (33) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Mesut Kuru, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Nuray ile annesi Havva Kuru (59) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
4 GÜN ÖNCE EVLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mesut ve Nuray Kuru çiftinin, geçen cumartesi Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünya evine girdikleri öğrenildi.
Evlerine 50 metre kala kaza yaptılar: 1 ölü, 3 yaralı Kocaeli'de fındık toplamaktan dönen 4 kişilik aile, evlerine 50 metre kala traktörle kaza yaptı. Aileden bir kişi ölürken diğerleri yaralandı.