Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdu. Ekipler tarafından, otomobil sürücüsü S.Ç.’nin (32) yapılan üst aramasında, garaj kumandası görünümünde mermi atma özelliğine sahip bir suikast silahı bulundu. Daha önce suç örgütüne üye olmak suçundan 14 yıl cezaevinde kaldığı belirlenen zanlının, uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ve silah ticareti gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince, zanlının üzerinde ele geçirilen 35 bin liraya da el konulurken, S.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Deterjan Pazarı soruşturmasında zanlılar adliyeye sevk edildi Ankara'da üç katı kazanç vaadi ile 10 bin kişiyi dolandıran "Deterjan Pazarı" saadet zinciri soruşturmasında 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

16 yıl önce işlenen cinayet, korkunç zinciri ortaya çıkardı: 3 maktul 1 zanlı 2006 yılında İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasından çalınan çelik kasa ile boğazı kesilerek öldürülen muhasebecinin olayı araştıran Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dedektifleri, kan donduran cinayet halkasını ortaya çıkardı.

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