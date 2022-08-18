Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Şair Eşref Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bölgede devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin barındırdığı konteynerlerin birinden bir anda dumanlar yükseldi. Yangını fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 30 dakikalık çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan konteyner, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında konteynerde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Londra'da metro istasyonunda yangın İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda yangın çıktı. Metro seferleri durdururken, bazı binalar tahliye edildi. Yangına 70 itfaiyeciyle müdahale sürüyor.

Bulgaristan’daki yangın Edirne sınırına dayandı: Alevler büyüyor Bulgaristan’da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangın rüzgârın da etkisiyle zaman zaman büyüyor.

Bursa'da tarihi fabrikada yangın Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çok katlı tarihi bir ipek fabrikasında çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri dar yollar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.