Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedildi. Saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı. Sanıklar, bugün Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci duruşmasında kardeşler, Baraş'a hakaret etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu. Tanıklar ise üç şahsın doktor Baraş ile tartıştığını gördüklerini dile getirdi. Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alan mahkeme, kaçma şüphelerinin de bulunmadığına hükmederek, tutuksuz yargılanmalarına hükmetti ve duruşmayı erteledi. Doktor Baraş duruşma sonrası karara tepki gösterdi.

Bu kez de doktordan doktora şiddet: Kafasını yardı, yerlerde sürükledi Gaziantep’te bir diş hekimi, meslektaşını evinin önünde darp etti. Bir hastası sebebiyle saldırdığı iddia edilen diş hekimi, meslektaşının dudağını patlattı, gözünü morarttı ve kafasını yardı. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bakan Koca: Asistan doktorların nöbet sayısı sekizi aşmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor” dedi.