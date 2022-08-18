Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydane gelen feci kazada alev alan otomobilden inen aileye bir başka araç çarptı. Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi'nde, Suriye uyruklu sürücü O.A. (37) yönetimindeki otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü O.A. aracı sağa çekerek durakladı. Sürücü ve ailesi araçlarında çıkıp yola indi. Bu sırada arkadan gelen O.K. (70) yönetimindeki otomobil, araçtan inen aileye çarptı.

İKİ ÇOCUK CANINDAN OLDU

Kazada, sürücü O.A, eşi M.H. M. (27), çocukları M.A.A (8), L.A. (7), S.A (4) ile 3 aylık bebek Y.A yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki L.A. ile 3 aylık bebek Y.A. kurtarılamadı. Sürücü O.A. gözaltına alındı.

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