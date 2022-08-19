Türkiye Gazetesi

Meteoroloji il il uyardı, 19 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası belli oldu. Yurdun büyük bölümü mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarla boğuşurken, bir kesimi ise sağanak ile rahatlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Kütahya ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

19 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 35, Az bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 29, Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 29, Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak geliyor… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18-22 Ağustos hava tahmin raporunu göre yarın başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de ise yüksek sıcaklık bekleniyor.