Türkiye Gazetesi

Türk anneleri genellikle terlik fırlatmaları ile meşhurdur ancak bu terlik fırlatmadan öte çok daha farklı şeylere sebep olabiliyor. Hukukçular ise bu terliğin cezalara neden olabileceğinin altını çiziyor. Daha önce mahkemeye taşınan olayda, mahkemenin terliği silah olarak kabul ettiğini söyleyen Avukat Emir Akpınar, geçtiğimiz yıllarda Kayseri'de yaşanan bir oalyda, anne tarafından 2 çocuğuna yönelik terlik atma eylemi, yerel mahkeme tarafından ‘Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama suçu’ dan dolayı annenin cezalandırılması ile sonuçlandırıldığını belirtti.

Avukat Akpınar, devam eden süreçte de dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettiriildiğini belirterek "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma isteminde bulunuluyor. Bozma talebinde ise terlik kararda silah kabul ediliyor ama silahla yaralamadan dolayı ceza verilmemesi sebebi ile kanun yararına bozma talebinde bulunuluyor” dedi.

ALT SOYA KARŞI SİLAHLA YARALAMA SUÇU

Annenin terlik fırlatmasının alt soya karşı silahla yaralama suçuna vücut vereceğini söyleyen Akpınar “Dosya kapsamına göre, mahkemenin gerekçeli kararında sanığın kızları olan mağdurlara yönelik kasten yaralama eylemlerinden dolayı alt soya karşı kasten yaralama suçundan para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mağdurlara yönelik yaralamaya teşebbüs eylemlerinin ise silahtan sayılan adli emanette kayıtlı terlik ile gerçekleştirildiği kabul edildiği halde, hüküm fıkrasında silahla yaralama suçuna ilişkin 5237 sayılı kanunun 86/3-E ve alt soya karşı kasten yaralama suçlarına ilişkin aynı kanunun 86/3-A maddelerinin uygulanmayarak hükmün kararlaştırılmasında isabet görülmediğinden bahisle kanun yararına bozma işlemi Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştiriliyor.

TERLİK SİLAH OLARAK KABUL EDİLECEK

İfade etmek gerekir ki anne tarafından çocuklarına terlik atma eylemi silahla yaralama suçuna ve alt soya karşı yaralama suçuna vücut verecektir. Dolayısıyla anne tarafından çocuklarına terlik fırlatıldığı takdirde, söz konusu terlik silah kabul edilecektir” ifadelerini kullandı.

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