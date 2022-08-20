Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bir kazaya müdahale etmek üzere olay yerine giden itfaiye ve ambulans aracına çarpan otobüs, faciaya neden oldu. Kazada 2'si muhabir olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanı, itfaiye eri ve yolcu yaralandı. Kazaya neden olan otobüsle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

2017'DE ŞANLIURFA'DA AMBULANSA ÇARPMIŞ

Otobüsün 21 Aralık 2017'de Şanlıurfa merkezde bir ambulansa çarptığı öğrenildi. Şanlıurfa'dan Adana'ya hastayı sevk eden ambulans ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli, 1'i polis toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı üzerinde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen M.A. adlı şahsı Adana'ya sevk eden Halil Ç. yönetimindeki ambulans ile Diyarbakır'a yolcu taşıyan Raydin B. yönetimindeki şehirlerarası otobüs çarpıştı. Kazada ambulans, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Ambulans sürücüsü Halil Ç., sağlık personelleri Mehmet Davut Satıcı, Demet Kara ve sevki yapılan M.A. ile babası Mahmut A. ve hastaya refakat eden polis memuru Şemsettin P.'nin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşları ile diğer yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise çağrılan başka bir otobüsle Diyarbakır'a gönderildi.

Gaziantep’te katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında aralarında İhlas Haber Ajansı’nın 2 muhabirinin de olduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Siyasilerden taziye mesajları peş peşe gelirken Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma tekrar açıldı. Hastanede tedavi altında olan yaralıların ifadelerine göre feci kazanın nedeni belli oldu. Katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı.

Gaziantep'teki feci kazanın nedeni belli oldu: Yoldaki sıvı faciaya yol açtı Gaziantep'te kaza yapan bir otobüse yardım için olay yerine giden itfaiye, ambulans ve İhlas Haber Ajansı aracına başka bir otobüs çarptı. Feci kazada ikisi İhlas Haber Ajansı çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise beli oldu. Araçlara çarparak faciaya neden olan otobüsteki bir yolcu, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı" dedi.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin en zor yayını... Gaziantep'teki kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Gaziantep'te şarampole uçan araçtaki yaralılara müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin aracına başka bir otobüs çarptı. Korkunç kazada 2'si İHA çalışanı olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Canlı yayına bağlanan İHA Muhabiri Said Vakkas Yağcı, feci kazayla ilgili ayrıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü" dedi.

Acı günümüz! Gaziantep'te feci kazayı görüp yardıma koşan İHA çalışanları hayatını kaybetti Gaziantep'te şarampole devrilen otobüse müdahale eden ambulans ve itfaiye aracına başka bir otobüs çarptı. Feci kazayı gören İHA ekibi yardıma koştu. O esnada devrilen otobüsün altında kalan iki İHA çalışanı hayatını kaybetti.