Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos 2022 hava durumu tahminini açıkladı, haftanın son günü yurt genelinde beklenen hava belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri’nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava durumu raporunda çok sayıda ilde önümüzdeki hafta başından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.

İstanbul'da da yağışın salı gününden itibaren görülmesi beklenirken, vatandaşlar olası sel baskınlarına karşı uyarıldı. Yağışlar, daha çok Marmara ve Ege'de etkili olacak.



21 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırkalerli kıyılarının yarın (Pazar) yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar Mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, Konya ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastaomun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları,Gümüşhae, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 18 kente sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor (20 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 20 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın açık ve sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması beklenirken, Karadeniz'de ve Marmara'nın doğusunda bulunan 17 kentte ise kuvvetli sağanak öngörülüyor.