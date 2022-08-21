Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te kaza yapan bir araca yardım etmek için yol kenarında duran ambulans ve itfaiye araçlarına çarpan otobüs adeta dehşet saçtı. Birçok sağlık çalışanı ve itfaiye eri ile birlikte 2 İhlas Haber Ajansı çalışanı da kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen, Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

Muhammed Abdulkadir Esen için Şanlıurfa'da cenaze kılındı. Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, Haliliye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, Esen’in yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Esen’in cenazesi, Bediüzzaman Aile Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin en zor yayını... Gaziantep'teki kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Gaziantep'te şarampole uçan araçtaki yaralılara müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin aracına başka bir otobüs çarptı. Korkunç kazada 2'si İHA çalışanı olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Canlı yayına bağlanan İHA Muhabiri Said Vakkas Yağcı, feci kazayla ilgili ayrıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü" dedi.

Acı günümüz! Gaziantep'te feci kazayı görüp yardıma koşan İHA çalışanları hayatını kaybetti Gaziantep'te şarampole devrilen otobüse müdahale eden ambulans ve itfaiye aracına başka bir otobüs çarptı. Feci kazayı gören İHA ekibi yardıma koştu. O esnada devrilen otobüsün altında kalan iki İHA çalışanı hayatını kaybetti.