Türkiye Gazetesi

Batman-Hasankeyf karayolunda hafriyat kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi, kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Batman-Hasankeyf birinci köprüde Irak uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, hafriyat kamyonetine arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kadın olay yerinde can verdi, 2 kişi ise yaralandı. Araç içinde sıkışan vatandaşlar AFAD tarafından çıkartıldı. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapatıldı.