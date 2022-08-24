Türkiye Gazetesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir yaptığı açıklamada, Türkiye'de ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçtiğini belirtti. İstanbul'da da ağustosta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getiren Özdemir, "İstanbul ağustos ayını sıcak geçiriyor. Kentte bugünlerde nem oranı yüksek. Nemle hissedilen sıcaklık artıyor ve 32 derecelik sıcaklıkta hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıkıyor." dedi. Özdemir, nemin bölgenin tamamında etkili olduğuna dikkati çekerek, başta İstanbul olmak üzere bölgede hissedilen nemin çarşamba ve perşembe günleri oldukça fazla olacağını ifade etti.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

İlerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerde bulunan Özdemir, şunları kaydetti: "Balkanlar üzerinden gelen 5 bin metre yükseklikteki sıfırının altında 10 derecelik soğuk hava kütlesi Midilli Adası, Kuzey Ege ve Babakale'ye, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Kocaeli, Sakarya, İstanbul ile Yalova illerini de içine alarak hareket edecek. Denizlerimiz şu anda olduğundan daha sıcak durumda. Rüzgarlar deniz nemini de etkin bir şekilde karalar üzerine taşıyacak, konvektif hareketler kararsız havanın daha etkili olmasını sağlayacaktır. Buna bağlı olarak şimşek, gök gürültülü, kuvvetli yağış, dolu yerel olarak etkili olacaktır.

HAVA SICAKLIĞI YÜKSEK HİSSEDİLECEK

İstanbul'da nemin bu kadar yüksek olması rüzgarsız havanın büyük ölçüde etkili olmasından kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak da hava sıcaklığı yüksek hissedilecektir. Kararsız havanın konvektif hareketlerle yükselerek ve üst katmandaki soğuk havanın etkisi ile yoğuşarak su damlacıklarının hızlı bir şekilde yer yüzeyine inmesi yerel yağışlara neden olacaktır. Bu yağışlar bir nebze rahatlık sağlayacaktır."

PAZAR GÜNÜNE KADAR NEM VAR

Özdemir, yağışın durmasıyla nemde artışın tekrar gözleneceğinin altını çizerek, "İstanbul'da güneşin batımı ile birlikte hava sıcaklığının sabahın ilk saatlerine kadar azalması bağıl nemi yüzde 96'lara kadar çıkaracak. Gündüz hava sıcaklığının artması ile bağıl nem yüzde 63'lere kadar düşecek. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da pazar gününe kadar nem oranı yüksek olacak ve yeni haftayla birlikte etkisini az da olsa kaybetmeye başlayacak. Nemin yüksek olması hava sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissettirecektir. İnsanlar uyumakta ve rahat hareket etmekte bile zorluk çekecektir." diye konuştu.

İNSAN SAĞLIĞI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENEBİLİR

Betonlaşma, yüksek binaların camla kaplanması, yoğun nüfus ve fosil yakıt kullanımının hava sıcaklığının artmasında etkisi olduğunu anlatan Özdemir, betonlaşmayla yüksek binaların rüzgarı kestiğini ve egzoz gazlarının hızlı şekilde havaya yükselmesiyle ısı adaları oluştuğunu söyledi. Özdemir, bu durumun hava sıcaklığı ve nem oranını anormal derecede değiştirmesiyle insan sağlığının olumsuz yönde etkileneceğini belirterek şöyle devam etti

"İstanbul, bu durumdan en çok etkilenen şehir. Maalesef nemi alabilecek, tutabilecek yeşil alanlarımız, açık alanlarımız nüfus yoğunluğuna göre yok denecek kadar az. Yani rüzgarın şehre girmesi ve etkisini göstermesi lazım. Metropolün iç kesimlerinde, yerleşimin çok olduğu, binaların yoğun olduğu yerlerde rüzgarın etkisi hemen hemen sıfıra düşüyor. Bundan dolayı da nem birikmesi, hava kirliliği, bu bölgelerde fazla oluyor. Betonlaşmanın ve nüfusun fazla olduğu yerlerde nem oranı yüzde 80-90'lara çıkıyor. Bu durumda hava sıcaklığı betonlaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde nemle birlikte 5 ile 10 derece fazla hissediliyor."

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