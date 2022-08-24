Türkiye Gazetesi

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın önünden kaçan ticari aracın da vatandaşlara çarptığı ve vatandaşların can havliyle sağa sola kaçıştığı görüldü.

Gaziantep'te cumartesi günü İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdulkadir Esen'in de hayatını kaybettiği kazada 16 kişi öldü. Bu olaydan 1 saat sonra Mardin Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde de peş peşe tır kazaları yaşandı. Burada da 20 kişi can verdi, 26 kişi yaralandı.

Bu olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı. Güvenlik kamerası kayıtları şöyle: Mazıdağı istikametinden gelen tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza haberini duyan vatandaşlar olay yerine geliyor. Onlarca insanın olduğu yere başka bir tırın hızla geldiği görülüyor. Yan yatıp kayarak vatandaşların arasına dalan gübre yüklü tır insanlarla birlikte önüne gelen araçları da biçiyor.

Gaziantep ve Mardin'deki kaza mağduru ailelere yönelik destek ödemesi hesaplara yatırılıyor Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek, çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 50 bin liralık desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ödenecek.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Gaziantep ve Mardin'deki kazalar yol kusurundan kaynaklı değil ​Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarına ilişkin Bakan Karaismailoğlu inceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ettiğini belirterek "Bu kazalar yol kusurundan kaynaklı değil. Şu anda kazaların sürücü ve araç hatasından kaynaklandığı görünüyor" ifadelerini kullandı.