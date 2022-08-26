İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma dahilinde, örgüte üye şahısların yaşadığı 25 adrese arama el koyma kararı alındı.
Bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ’nün polis okullarından sorumlu sözde üst düzey imamı tutuklandı Erzincan’da gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında yakalanan FETÖ’nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan’da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı.