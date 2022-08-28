Türkiye Gazetesi

Olay, Onikişubat ilçesi Menzelet Mesire Alanı, Menzelet Barajında meydana geldi. Menzelet Mesire alanı içerisinde piknik yapan aile bireylerinden İdris Özbir (25) ve Halil İbrahim Özbir (22) isimli iki kardeş, ayağı kayarak suya düşen kız kardeşleri İ.Ö’yü (23) kurtarmak için baraj göletine girdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Halil İbrahim Özbir ve İdris Özbir, ablalarını kurtarmalarına rağmen kendileri sudan çıkamayarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin 15 dakikalık arama kurtarma çalışması sonucu iki kardeşin cansız bedeni baraj göletinden çıkarıldı. 2 kardeşin cansız bedenleri tekneye alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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