Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi Sivas’ın Kangal ilçesinden geldi. Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var. Feci kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas’ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi. Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralıların olduğu bilgisi de geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bolu'da korkunç kaza! Tır ve kamyon birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen kazada tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'da feci kaza! Minibüs devrildi, ölü ve yaralılar var Erzurum’da meydana gelen feci kazada minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.