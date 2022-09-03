Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç'ın isminin atandığı okula verileceğini duyurdu.

ÖZER'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Bakan Özer, Erzurum'un Karayazı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Kılıç (26) için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ataması yeni yapılan eğitim neferimiz Özge Kılıç öğretmenimiz, Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken elim bir trafik kazasında vefat etti. Değerli öğretmenimiz Özge Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Kılıç idaresindeki otomobil, Karayazı-Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralanmış, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetmişti.

Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada ölen Özge Kılıç’ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı’dan yeni görev yeri Hınıs’a gittiği öğrenildi.

Yeni atanmıştı... Göreve diye ölüme gitti Erzurum'a atanan 25 yaşındaki genç öğretmen, görev yerine gittiği esnada geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.