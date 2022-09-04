Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir turistin fotoğraf merakı acı getirdi. Katarlı Yusuf Mohammed AA Alnoaimi (68), ilçeye bağlı Hamsiköy Mahallesi Trabzon-Gümüşhane Kara yolu mevkiinde cipini durdurup park etti. Araçtan inen şahıs, cep telefonuyla manzarayı fotoğraflamaya başladı. Bu esnada, el frenini çekmeyi unuttuğunu kayarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Haıfa Saqer As Alnoaimi

Sürücünün eşi Haıfa Saqer As Alnoaimi (68) cipin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi. Ceset araçtan güçlükle çıkartılıp morga kaldırıldı.

Polis olayın ihmal mi yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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