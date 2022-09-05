Türkiye Gazetesi

Milli bisikletçiler dünya kupasına katılacaklardı ancak hırsızlar hayallerini suya düşürdü. 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden millî bisikletçi Eda ve Gökay Konuk kardeşlerin 26 SA 334 Türkiye plakalı aracına Almanya’nın Düsseldorf kentinde hırsız girdi.

Millî bisikletçilerin yarışta kullanacağı bisikletler, aracın içerisinden kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

YARIŞA KATILAMAYACAKLAR

Kupanın Fransa ayağı için başkent Paris’e hareket edecek olan Konuk kardeşler, bisikletlerinin çalındığını görünce şoke oldu. Yerel emniyet güçlerine durumu bildiren milli sporcular, turnuvaya kendi imkânlarıyla katılım sağladıklarını ve bisikletleri olmadığı için Paris’teki yarışa katılamayacaklarını açıkladı.

Eskişehir'de zam haberini alan yükleme noktasına koştu: Metrelerce kuyruk oluştu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 40 oranındaki zam kararının ardından, vatandaşlar şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarına koştu. Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarifeden önce su almaya çalışan yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de katliam gibi kaza! Genç kadınlar feci şekilde can verdi Eskişehir’de tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 genç kadından 2'si hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı.